ROMA – Chivasso. Guerra tra pastori, italiani contro rumeni e bulgari: “Bruciamo quei bastardi”. C’è voluto un duplice omicidio un mese fa, per far luce su una vera e propria guerra fra pastori sugli alpeggi e nelle campagne della Valle Stura, non lontano da Chivasso. Stanziali contro transumanti, italiani contro rumeni e bulgari, una faida ormai ventennale si combatte ad alta quota: la posta in palio è il predominio sui terreni pascolabili, le ragioni un odio sordo e un duro contesto di ignoranza e marginalità che toglie qualsiasi illusione bucolica su un mondo tanto vicino quanto sconosciuto.

Il 24 ottobre scorso due pastori romeni sono stati uccisi da due pastori italiani. Inseguiti nei campi e uccisi a bastonate. E’ la tragica fine che hanno fatto Cornel Calinciuc, 38 anni, e Constantin Olaru Doru, 28, trovati senza vita a Castelrosso, alle porte di Chivasso. Lavoravano come pastori di transumanza per un allevatore di Venaria che gli aveva affidato una mandria di quasi mille pecore. La roulotte è stata data alle fiamme. Gli assassini, i fratelli Piero e Daniele Bergero, proprietari di tremila pecore, non hanno avuto alcuna pietà: i due rumeni hanno riportato gravi ferite al cranio, provocate da un corpo contundente. Un bastone o una mazza ferrata.