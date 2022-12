Christian De Sica, com’è questo vino abruzzese? “‘Na me…!”. Scoppia la polemica per il trailer del film di Christian De Sica “Natale a tutti i costi”, in uscita il prossimo 19 dicembre su Netflix, cui l’attore abruzzese definisce un vino abruzzese come “...’na merda“.

Insorgono i produttori di vino e le associazioni, che parlando di “battuta di cattivo gusto”, di “caduta stile” e di “danno per il territorio”. Nei primi secondi del video promozionale De Sica è a tavola con altre persone e uno dei commensali gli versa del rosso abruzzese, sottolineando che proprio quel vino ha ottenuto il riconoscimento di ‘Bottiglia dell’anno in Abruzzo’.

De Sica, alla domanda “com’è?”, replica rispondendo “…’na merda”. Bastano quei pochi secondi per scatenare le polemiche.

La battuta volgare nell’epoca della suscettibilità

Fa ridere, non fa ridere? Questione di gusti, e non tutti i palati hanno la stessa sensibilità. E’ un fatto che la comicità esplicita anche piuttosto grossiere spopoli al botteghino più di una raffinata commedia del non detto.

E’ un altro fatto tuttavia che nell’epoca della suscettibilità (Guia Soncini copyright) non c’è giorno in cui qualcuno non si offenda o protesti una violazione dei suoi inalienabili diritti acquisiti. Con acribia rivendicativa e zelo militante degni il più delle volte di miglior causa.

“E’ una battuta di cattivo gusto per un settore che è il fiore all’occhiello della nostra regione – afferma il presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi – Abbiamo anche ottenuto il riconoscimento di Regione vinicola del 2022 da Wine Enthusiast, una sorta di ‘Oscar del vino’. Vedo la scena di quel film come una pubblicità negativa.

Il Montepulciano d’Abruzzo è la seconda o terza produzione di rosso fermo italiana per numero di bottiglie. Ma spesso si tratta di un prodotto che ha un prezzo ancora troppo basso. Stiamo facendo mille sforzi per ridare un’immagine ed una qualità a questo vino e anche le guide ce lo riconoscono. Non è una battuta simpatica. Non ne vedevo la necessità. Non siamo contro De Sica e contro la comicità, ma sarebbe stato meglio restare sul generico e non fossilizzarsi su una regione”.

Il presidente della Regione: “Per punizione uno spot gratuito…”

“Abbiamo presentato una diffida alla produzione chiedendo il blocco del trailer e anche del film se non ci sarà il taglio dello sketch in questione. C’è tutto il tempo di farlo, dato che il film uscirà il 19 dicembre. Altrimenti andremo avanti con la citazione per il risarcimento del danno”.

“Oltre alla diffida, il Consorzio ha informato della questione il ministero, la Regione Abruzzo, le associazioni di categoria e tutti gli organi preposti alla nostra tutela”, annuncia Nicodemi.

Più indulgente il presidente della Regione Marco Marsilio che , quale punizione per la caduta di stile e il danno arrecato, propone a De Sica di girare uno spot gratuito per i vini abruzzesi.