Il ministero della Salute ha richiato per “rischio chimico” i lotti di cialde di tre marchi di caffè di tre marchi. Si tratta delle capsule “l’Espresso arabica” del caffè Trombetta. Le cialde vengono prodotte nello stabilimento di Pomezia alle porte di Roma, nello stabilimento di via dei Castelli Romani 132: non a caso, Trombetta è un marchio molto popolare nella capitale.

Cialde del caffè ritirate dal mercato, ecco quali

Le cialde sono state ritirare dal mercato per “potenziale valore di ocratossina oltre il limite di legge”. Lo stesso prodotto ‘Espresso arabica’ di Trombetta si trova anche con i marchi “Lo zio d’America” e “Cialda Consilia”. Anche questi marchi sono stati sottoposti ad analogo richiamo. Il ministero avvisa i consumatori che avessero acquistato prodotti dei lotti indicati di riportarli al punto vendita.

Quali sono i lotti ritirati

Per quanto riguarda “L’espresso arabica”, i prodotti interessati sono le capsule in confezioni da 275 grammi, con il numero di lotto 02CD05B. Ritirata anche “L’espresso arabica”, cialde in confezione da 126 grammi con il numero di lotto 01DD04B. Il ministero della Salute fa sapere che i consumatori che avessero acquistato confezioni appartenenti a questi lotti sono pregati di riportare il prodotto al punto vendita.

Cos’è l’ocratossina

L’ocratossina A è una micotossina prodotta da alcune muffe. Si ritrova principalmente nei cereali, nel caffè, nella frutta secca e nel vino. Si accumula nei tessuti, rendendo tossiche e carcinogene le carni di animali che si siano nutriti di cibi contaminati. Alcuni studi indicano che viene assorbita principalmente nello stomaco e poi nel tratto di intestino tra ileo e tenue. Limiti stringenti sono stati imposti direttamente dall’Unione europea.

