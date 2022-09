Ciampino, donna investita mentre stava attraversando la strada: è grave

Una donna è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada sulla via dei Laghi, a Ciampino. Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 settembre.

Le prime notizie

La donna, secondo le prime notizie, al momento è ricoverata in gravi condizioni.

L’automobilista – racconta Canale Dieci – si è fermato subito per cercare di prestare soccorso, mentre sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine e la strada è stata chiusa per permettere l’avvio delle indagini.