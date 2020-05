Ciampino, Alessandro Borrelli freddato a colpi di pistola per gelosia? Grave l’amico

ROMA – Sarebbe stato ucciso per gelosia Alessandro Borrelli, 25 anni, freddato a colpi di pistola mercoledì sera nel suo appartamento a Ciampino, vicino Roma.

Gravemente ferito l’amico, Stefano, che è stato trovato nel giardino condominiale in condizioni disperate, sta lottando per salvarsi in un letto d’ospedale a Tor Vergata.

La sparatoria è avvenuta in una palazzina di via Cagliari. Un sospettato è stato fermato dai carabinieri ed è sotto interrogatorio.

Si tratta di una guardia giurata, amico dei due e pare legato sentimentalmente alla vittima: tra le ipotesi una lite, forse per motivi passionali.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nell’appartamento. Dai primi accertamenti entrambe le vittime risulterebbero incensurate.

Al momento non si esclude nessuna pista compresa quella di una lite finita male, o anche un regolamento di conti.

L’abitazione è stata passata al setaccio proprio per poter trovare elementi utili alle indagini. Ascoltati in queste ore anche condomini e eventuali altri testimoni che potrebbero aver visto qualcuno scappare dal palazzo.

Al vaglio anche telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il responsabile mentre arrivava o si allontanava dall’edificio.

A pochi metri di distanza dal luogo degli spari a inizio aprile c’era stato un altro omicidio: un uomo ha accoltellato e ucciso il fratello perché aveva fatto rumore preparando il caffè e lo aveva svegliato. (Fonte: Ansa).