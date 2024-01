Ciclista si schianta contro un autocarro con la bici, morto sul colpo

Si schianta contro un autocarro con la bici e muore. L’incidente è avvenuto questa mattina a Schio, nell’Alto Vicentino. La vittima, un 75enne di Thiene, stava percorrendo via Maestri del Lavoro con direzione Thiene. Poco dopo l’uscita per Marano Vicentino, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un autocarro che si trovava nel margine destro della strada, il cui conducente, il cui conducente stava eseguendo lavori di pulizia.

L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è finito a terra perdendo i sensi. Sebbene sia stato dato immediatamente l’allarme e sul posto siano arrivati i soccorsi sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare. Le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. La ricostruzione di quello che è successo è stata affidata alla Polizia Locale “Alto Vicentino”.

