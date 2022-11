Ciclista travolto da un’anziana in auto: morto dopo mezza giornata di agonia

E’ morto il ciclista che ieri mattina mentre era in bici, a Udine, si è scontrato con un’auto. La dinamica, in assenza di testimoni, non è ancora stata chiarita dalla Polizia locale che ha chiesto ad eventuali persone che hanno assistito allo scontro, di portare la propria testimonianza. L’incidente è avvenuto ieri mattina in via Ascoli, l’uomo, di 62 anni (e non 50 come detto nell’immediatezza dei fatti), è deceduto nel pomeriggio di ieri in ospedale Santa Maria della Misericordia a causa dell’aggravarsi delle ferite. La vittima è un cittadino serbo da tempo residente nel capoluogo friulano. La bici è entrata in collisione con una Mercedes che proveniva da piazzale Cella ed era condotta da una anziana di 79 anni, di Udine. Il ciclista è caduto sbattendo violentemente il capo; era sposato e padre di due figlie.

Forse dovresti anche sapere che…