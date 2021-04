Cinema Beltrade Milano: alle 6 di mattina sold-out. Era così attesa la riapertura dei cinema il 26 aprile che all’alba c’era già la fila, una piccola folla per la prima proiezione. Il Cinema Beltrade di Milano cominciava la sua maratona con “Caro diario” di Nanni Moretti.

Cinema Beltrade Milano: alle 6 di mattina sold-out riapertura 26 aprile

Chi è venuto a piedi, chi in bicicletta, chi prima di andare in ufficio, nemmeno l’assenza della metro a quell’ora ha scoraggiato i cinefili impazienti di tuffarsi nelle amate poltrone davanti a uno schermo gigante. Distanziati, con mascherina, felici. “Non ce la facevo più a vedere Netflix in tv a casa”, il commento più gettonato. Oggi riaprono finalmente in tutta Italia cinema e teatri.

“Sì, è tutto esaurito per la proiezione dell’alba – spiega a Repubblica Monica Naldi, una delle responsabili -. Abbiamo 70 posti, 90 con i congiunti. Avevamo promesso che avremmo aperto prima possibile. Da qui la battuta sull’alba perché siamo matti e un po’ è matto anche il nostro pubblico”.

“Non ci aspettavamo di dover chiudere di nuovo – aggiunge – per cui è stata molto dura. C’è preoccupazione per il futuro a vedremo”. Intanto “abbiamo lavorato con altri cinema indipendenti e costruito la piattaforma 1985.cloud”.