Cinema e concerti capienza all’80%, stadi 75%. Obbligo di mascherina, ipocrisia di Stadio

Aumento della capienza per cinema, teatri e concerti: capienza che all’aperto tornerebbe al 100% e al chiuso all’80%. Per gli stadi invece la capienza passa al 75%. Il Cts ritiene infatti si possa “procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di Green Pass per cinema, teatri, sale da concerto”. Il Cts raccomanda poi che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine durante tutte le fasi degli eventi. Sia posta massima attenzione alla qualità degli impianti di aereazione e ci sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni. Ma la mascherina allo stadio…

Capienza stadi, obbligo di mascherina è ipocrisia di Stadio

La chiamiamo ipocrisia di Stadio, sarebbe di Stato ovviamente… Mentre al cinema, nei teatri e anche nei concerti al chiuso, la mascherina già oggi viene indossata un po’ da tutti, negli stadi no. E non è un quasi no, è proprio un mai. Basta vedere una partita qualsiasi per rendersene conto. Quando viene inquadrato il pubblico la mascherina è in tasca, oppure sul braccio o sul collo, abbassata.

Ecco perché dire mascherina obbligatoria allo stadio è ipocrita. Lo sanno tutti, Governo e Cts compresi che allo stadio la mascherina non la indosserà nessuno. Ci provano a dirlo ma nelle curve le regole vengono fatte dai tifosi…

Altra ipocrisia, il tifoso lontano dal tifoso

Nello specifico il Cts raccomanda che “la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone e che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche e ci sia la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni”.

E qui ecco un’altra ipocrisia, il tifoso lontano dal tifoso. Occupare tutti gli spazi e tutti i settori significa allontanare un tifoso dall’altro. Stanno già appiccicati adesso con la capienza al 50%, figuriamoci quando aumenterà. Anche in questo caso le immagini tv hanno dimostrato che non c’è distanziamento, ci si abbraccia, si urla insieme e senza mascherina. E così restarà.