ROMA – Allarme cinghiali a Roma nella parte nord della città. In questa zona, questi animali sono diventati molto comuni e diffusi, con un branco intero avvistato nelle ore scorse nei pressi della Tomba di Nerone.

Il problema, a quanto pare, è però diffuso anche in altre parti della città. Blitz Quotidiano ha ricevuto una segnalazione da Casal Brunori, quartiere che si trova nella zona sud della città tra i quartieri di Mostacciano, Spinaceto e via Cristoforo Colombo, la strada che porta ad Ostia.

Paola abita nel quartiere e si è trovava a tu per tu con un grosso cinghiale femmina. Con lei c’era un’amica, due bambine e anche il cane che è stato morso ad una coscia. Scrive Paola:

“Buongiorno vorrei informarvi così da essere attenti e in allerta di un brutto e pericoloso episodio che mi è successo ieri pomeriggio intorno alle 16:30. Costeggiavo il palazzo sul marciapiede lungo la strada appena si esce a destra con il mio cane la mia amica e due bambine quando all’improvviso dopo pochi metri sotto l’erba ormai troppo alta un cinghiale femmina GROSSA e a seguito 5 piccoli sono sbucati davanti a noi. La madre ha iniziato a gonfiarsi e ci ha puntato ho preso subito la bambina in braccio e lei si è scagliata sul cane. Lo ha morso sulla coscia poi finalmente lo ha lasciato e noi piano piano abbiamo cercato di metterci in salvo attraversando la strada e nascondendoci dietro un palazzo mentre il cinghiale continuava a guardarci minaccioso”.

“Siamo state graziate. Il cane è stato operato d’urgenza per il buco troppo profondo ma poteva andare peggio. Ho fatto la segnalazione alla guarda forestale ma loro non possono fare niente oggi farò la denuncia ai carabinieri nella speranza che si prenda un provvedimento. State attenti quando passeggiate non fatelo con la stessa tranquillità di sempre soprattutto chi come me ha il cane e ha sempre passeggiato senza problemi anche di sera”.