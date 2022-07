Cinghiali causano un incidente ogni due giorni: non solo in strada, allerta per le spiagge FOTO ANSA

Nell’ultimo anno è avvenuto un incidente ogni 41 ore a causa dell’invasione di cinghiali che non si fermano più davanti a nulla e invadono ormai campagne, città, strade e spiagge. Mettendo così a rischio la sicurezza dei cittadini. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Asaps, dopo lo schianto mortale avvenuto a Villanova Mondovì (Cuneo) dove è morta una donna a causa di un cinghiale sbucato all’improvviso dal buio. Attraversando la carreggiata dove viaggiava la sua auto.

I cinghiali e gli incidenti

“In dieci anni il numero di incidenti gravi con morti e feriti causati da animali è praticamente raddoppiato (+81%) sulle strade provinciali. Questo secondo la stima Coldiretti su dati Aci Istat. Nell’ultimo anno si contano 13 vittime e 261 feriti gravi. L’incidente di Cuneo – sottolinea Coldiretti – dimostra come la situazione sia ormai ingovernabile. A testimoniarlo è anche la protesta da parte delle Regioni al Cinsedo a Roma sulla bozza di decreto interministeriale che prevedeva l’ampliamento del periodo di caccia al cinghiale. E la possibilità da parte delle Regioni di effettuare piani di controllo e selezione nelle aree protette è rimasta lettera morta”.

E intanto le campagne continuano ad essere devastate dai selvatici

“È paradossale che con i costi fuori controllo noi dobbiamo spendere di più per coltivare e il raccolto ci vien distrutto dai selvatici”. Denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Proprio per fermare l’invasione la Coldiretti ha promosso un’alleanza tra il mondo agricolo e il mondo venatorio e della gestione faunistica con il Comitato Nazionale Caccia e Natura (Cncn). Si tratta di una grande rete di migliaia di aziende per il monitoraggio e la gestione del territorio nazionale. Con l’obiettivo di rappresentare un argine alla proliferazione indiscriminata di fauna selvatica che mette a rischio la vita dei cittadini sulle strade. E le produzioni agroalimentari Made in Italy.