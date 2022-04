Cinisi, incidente sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo: furgone contro il guard rail, un morto e tre feriti

Incidente sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo (Trapani), all’altezza dello svincolo per Cinisi, martedì 12 aprile: un uomo è morto e altri tre sono rimasti feriti.

Incidente a Cinisi, sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo: un morto, tre feriti

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone con a bordo i quattro operai, che stavano rientrando a casa da Alcamo dopo una giornata di lavoro, ha sbandato finendo contro il guard rail.

Nell’impatto un uomo ha perso la vita e altri tre sono rimasti feriti. La strada è stata chiusa e il traffico è rimasto bloccato per ore.

Incidente a Cinisi: attivato anche l’elisoccorso

Sul posto le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, la polizia stradale e i sanitari del 118. Attivato anche l’elisoccorso per prelevare i feriti trasportarli d’urgenza in ospedale.