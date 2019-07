VENEZIA – Alessio Marinato, 22 anni, è morto in un incidente nella notte tra lunedì e martedì a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. Si trovava a bordo di un’auto che è finita fuori strada contro un albero. Con lui c’erano altri due ragazzi e una ragazza, usciti dall’incidente senza conseguenze. Il 22enne, invece, era stato estratto in gravi condizioni e trasportato all’Angelo di Mestre, quindi ricoverato in Rianimazione. Letali però le numerose ferite riportate in seguito allo schianto.

L’incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino di martedì 9 luglio, su una strada che collega il centro di Cinto Caomaggiore alla frazione di Settimio. Marinato si trovava a bordo di un’auto, seduto davanti al posto passeggero, guidata da una sua amica. L’auto è improvvisamente finita fuori strada, finendo contro un albero.

“Alessio è sempre stato estremamente cordiale e gentile, per questo tutti, davvero, gli hanno voluto un gran bene – commenta il sindaco di Cinto Caomaggiore Gianluca Falcomer -. Nei suoi progetti ha sempre coinvolto tanti ragazzi e poi le associazioni sportive e le organizzazioni del paese, da ultimo la squadra di calcio del paese per girare il videoclip del suo nuovo brano”.

La carriera di Alessio Marinato “Young Wave” nel rap

Marinato era un grande appassionato di musica, avviato verso una carriera da cantante rap con il nome d’arte Young Wave. Aveva pubblicato alcuni singoli, prima di arrivare a poterli raccogliere in un Ep dal titolo “Venthenny”. Recentemente era uscito il nuovo singolo “Frega Niente”, che era riuscito ad ottenere un importante riscontro in termini di visualizzazioni su YouTube. (fonte CORRIERE DEL VENETO)