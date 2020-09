Stuprata la notte di Ferragosto sulla spiaggia del Circeo. La denuncia di una 19enne romana.

E’ al vaglio degli investigatori la denuncia di una ragazza romana di 19 anni che afferma di essere stata violentata da due giovani neolaureati al Circeo.

I due, anch’essi romani, sono stati rintracciati e ora risultano indagati. La 19enne, tornata a Roma, ha deciso di raccontare l’accaduto al Commissariato di San Basilio dove si è recata accompagnata dalla madre.

La violenza si sarebbe consumata la notte del 15 agosto. Lei, 19 anni, in vacanza per festeggiare la Maturità, conosce lui, fresco di laurea in Giurisprudenza. Crede di incontrare l’amore, tanto che la notte di Ferragosto decide di allontanarsi dalla sua comitiva di amici per seguirlo in una passeggiata sulla spiaggia.

Ma alle tenerezze, poco dopo, si sostituisce la presunta violenza. Ad accompagnarli arriva anche un amico di lui e poco dopo, secondo il racconto della ragazza, la stuprano in due sulla spiaggia libera di Paglia Verde.

Una vacanza da incubo che l’ha gettata in uno stato di shock tanto che la giovane afferma di aver impiegato del tempo per trovare la forza di presentarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Fondi per farsi visitare.

La posizione dei due romani è ora al vaglio degli investigatori che risultano indagati. (Fonti: Ansa, Repubblica).