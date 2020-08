Mangiano al ristorante cinese senza pagare. Il biglietto beffardo lasciato sul tavolo.

“La put*** di tua mamma. Cinesi di merda ci avete portato il Covid”. Così era scritto sul biglietto lasciato su un tavolo di un ristorante cinese a Ciriè (Torino). I clienti sono scappati a fine cena senza pagare il conto.

L’episodio è avvenuto martedì 25 agosto al ristorante cinese-giapponese Majide di via San Maurizio. Lì una comitiva di sette ragazzi ha cenato con la formula All you can eat, che prevede il pagamento di una quota fissa per mangiare quanto si vuole.

Ma al momento del conto, di 180 euro, sono fuggiti di corsa lasciando sul tavolo il biglietto di cattivo gusto.

Il ristoratore però non ha lasciato correre e si è presentato ai carabinieri per sporgere denuncia. “Suona come un’offesa a tutta la comunità cinese”, ha detto.

I militari sono ora a caccia dei responsabili, che non avevano mai frequentato prima il locale. Stanno visionando le telecamere di videosorveglianza del locale e della zona. (Fonte: La Stampa).