NUSCO (AVELLINO) – Ore di terrore per l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, e sua moglie, Anna Maria: nella notte tra lunedì e martedì quattro malviventi sono entrati nella loro villa di Nusco, in provincia di Avellino, per commettere un furto. Nella casa sono stati sorpresi dalla signora De Mita in camera da letto intorno alle 3:30. Indossavano guanti e avevano il volto coperto, ma – secondo quanto riferito – non erano armati. Hanno quindi intimato a De Mita di aprire la cassaforte dalla quale hanno portato via diversi gioielli.

I coniugi De Mita, secondo quanto riferito dagli investigatori, non hanno subito violenza. Nella villa all’ingresso del centro dell’Alta Irpinia, di cui De Mita è sindaco, sono arrivati i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Montella (Avellino) e del Reparto Operativo del Comando provinciale di Avellino.