ROMA – Ha confessato l’uomo fermato dai carabinieri per il rogo in cui la scorsa notte, a Ciriè (Torino), sono andate a fuoco sette autobus. Si tratta di un 50enne, senza fissa dimora. Ai militari che lo hanno ascoltato, ha detto di averlo fatto perché non gli permettevano di salire a bordo senza biglietto.

L’uomo è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La sua posizione è ora al vaglio della procura di Ivrea.