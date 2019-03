ROMA – Ciro Russo, 42 anni, è l’uomo che ha dato fuoco alla sua ex moglie nella mattina di martedì 12 marzo a Reggio Calabria. Si trovava a Napoli, è evaso dagli arresti domiciliari e ha raggiunto la sua ex compagna fino in Calabria. Trovata la donna l’uomo ha appiccato il fuoco sull’auto con lei dentro. Russo è poi fuggito ed è ora ricercato dalle Forze dell’Ordine.

L’uomo è scappato via mentre la vettura con all’interno la sua ex moglie bruciava. La donna ha riportato gravi ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora si trova ricoverata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Il 42enne, originario di Ercolano, in provincia di Napoli, è un uomo robusto alto 1.88, ha gli occhi castani ed è brizzolato. Sarebbe fuggito a bordo di una Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW. L’automobile è stata ritrovata dalle forze dell’ordine.