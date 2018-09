ROMA – Un 30enne ha chiesto a un gruppo di ragazzi che sostava sotto casa sua di abbassare il volume della musica ma uno di loro lo ha colpito con una bottigliata in faccia: così l’uomo ha reagito investendone uno con la propria auto.

E’ accaduto attorno alle 23.15 di ieri in una zona industriale a Cisliano, nel Milanese: il 30enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per il tentato omicidio di un 21enne che è stato operato all’ospedale di Magenta per la rottura della gamba.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la notte scorsa un gruppo di giovani si è fermato nei pressi della casa del 30enne per ascoltare musica a volume molto alto. Il residente ha chiesto di abbassare il tono ma avrebbe ricevuto solo parole offensive.

Ha quindi deciso di affrontare il gruppo, ricevendo una bottigliata al volto che gli ha provocato ferite importanti. Ancora sanguinante è tornato in casa, ha preso le chiavi del proprio suv col quale ha prima speronato la Golf dei ragazzi e infine ha investito uno di loro che tentava di scappare a piedi.