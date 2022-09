Cisterna di Latina, 17enne transgender aggredito in strada. La denuncia sui social

Un giovane di 17 anni, transgender, di Cisterna di Latina ha denunciato sui suoi profili social di essere stato vittima di una aggressione a sfondo omofobo. Il minorenne ha raccontato di essere stato insultato da sconosciuti in strada che gli avrebbero lanciato anche un sasso contro. Sull’episodio, che risale al 30 agosto scorso, indagano i carabinieri.

La nota del Comune

“L’Amministrazione comunale di Cisterna esprime la più ferma condanna per l’aggressione. Da parte nostra – si legge in una nota pubblicata su Facebook – oltre ad esprimere la nostra più convinta solidarietà alla vittima che con grande coraggio ha denunciato pubblicamente l’accaduto, ribadiamo il nostro impegno e i nostri sforzi per fare di Cisterna una città rispettosa dei diritti e delle minoranze. La giovane età delle persone coinvolte deve interrogare la nostra comunità sul lavoro educativo e culturale da svolgere insieme alla scuola e alle famiglie perché simili fatti non si verifichino mai più”.