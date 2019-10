Blitz dice

Sconti fiscali quanti sono? Se ne possono abolire quelli che favoriscono pochi o altri che sono addirittura incentivi all’economia inquinante? La risposta è no, non si può. Almeno da noi non si può. Perché gli sconti fiscali sono almeno 520! Si proteggono a vicenda: il numero fa la forza. Toccane uno e ne hai contro 520.