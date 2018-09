LATINA – Una ragazza di 27 anni questa notte con la sua Fiat 500, mentre viaggiava in via Ninfina, nel comune di Cisterna di Latina, comune in provincia di Latina, è finita dentro ad un bar.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale di Aprilia che ha svolto i rilievi sta conducendo le indagini sull’incidente. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in condizioni gravissime: tornava a casa verso Aprilia, dove risiede, dopo una nottata passata con gli amici.

Il bar a quell’ora era chiuso e non ci sono stati altri feriti oltre la ragazza.