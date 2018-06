CITTA’ DI CASTELLO (PERUGIA) – Incidente sulla strada statale 3 bis Tiberina E45 all’altezza di Città di Castello Sud (Perugia): un camper con a bordo una famiglia si è ribaltato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tutte e quattro le persone a bordo del mezzo, due adulti e due bambini, sono rimaste ferite, mentre il traffico è stato bloccato.

L’incidente, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, è avvenuto all’altezza di Città di Castello Sud, tra Promano e Santa Lucia e non ha coinvolto altri mezzi.

Gli occupanti del camper sono stati soccorsi dai sanitari del 118 accorsi sul posto con diverse ambulanze. Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale Anas per consentire la rimozione del mezzo in piena sicurezza e per permettere la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.