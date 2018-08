ROMA – Nonostante il malore, ha avuto la forza e la lucidità per controllare l’auto, rallentare e appoggiarsi sul guard rail: poi è morto, forse stroncato da infarto fulminante di cui è riuscito tuttavia ad avvertire le avvisaglie. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ successo sulla A 14, un paio di km a sud del casello di Città Sant’Angelo in provincia di Pescara.

Alla guida della sua Bmw 318 nera un uomo di 47 anni, Valter Ciovacco, assicuratore e padre di famiglia nativo di Pescara ma residente a Carpineto della Nora: erano circa le 17 e 30 di sabato 25 agosto.

L’ultima manovra dello sfortunato automobilista – rallentamento e frenata – ha probabilmente evitato pericolose carambole. Altri automobilisti si sono accorti della inusuale sosta a sinistra, hanno allertato subito le forze dell’ordine e circoscritto il pericolo.