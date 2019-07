Cittiglio: si fa un selfie alle cascate, scivola e muore

ROMA – Morto per farsi un selfie? E’ il terribile sospetto sulla morte di un ragazzo in provincia di Varese. Il 23enne stava facendo una fotografia ma in quel momento è scivolato ed è caduto fra la seconda e la terza cascata a Cittiglio, ed è morto.

L’incidente è avvenuto il pomeriggio del 14 luglio, erano da poco passate le 15. A dare l’allarme è stato l’amico che era con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli uomini della specialità Speleo Alpino Fluviale insieme ai carabinieri. Il corpo è stato prontamente recuperato ma ormai non c’era più nulla da fare: il 23enne è morto all’istante nell’impatto con le rocce.