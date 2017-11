ROMA – Il treno noleggiato dal Pd per le attività politiche di Matteo Renzi ha travolto e ucciso una donna a pochi metri dalla stazione di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, la sera del 26 novembre. La donna, che stava attraversando i binari, è morta nell’impatto. Il treno di Destinazione Italia era privo di passeggeri e stava rientrando da Firenze a Roma per operazioni di manutenzione. La linea ferroviaria tra Orte e Roma è stata chiusa fino alle 21 di domenica per permettere i rilievi e le operazioni della polizia, che indaga sull’incidente.

Gerardo Adinolfi sul quotidiano Repubblica scrive che la vittima è una donna di 43 anni originaria di Terni. La donna stava camminando in prossimità dei binari quando è stata travolta dal Frecciabianca utilizzato dal segretario del Pd per Destinazione Italia: