CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) – Getta acido contro la compagna e l’accoltella. Ma viene arrestato. In manette è finito un uomo macedone di 32 anni, bracciante agricolo nelle campagne marchigiane. E’ stato lui a tentare di uccidere (questa l’accusa nei suoi confronti) la fidanzata romena di 30 anni, ballerina di night club.

Nel pomeriggio di sabato 17 novembre l’uomo ha raggiunto la donna nel centro di Civitanova Marche e le ha prima gettato dell’acido addosso, che lei è riuscita in parte a schivare, e poi l’ha accoltellata due volte. La donna è stata soccorsa e operata d’urgenza all’ospedale per un’emorragia dovuta alle gravi ferite subite all’addome e alla parte alta della schiena dietro il collo. Non rischia la vita e dovrebbe mantenere la vista.

“Mi ha rovinato la vita, dovevo ammazzarla”, ha gridato l’uomo davanti ad alcuni clienti del ristorante ‘Tonno e Salmone’ in Corso Vittorio Emanuele dopo aver inferto alla giovane due coltellate. Poco prima i due avevano avuto una violenta lite nei pressi di un sottopassaggio in via Indipendenza. L’uomo aveva lanciato contro la donna dell’acido da una bottiglia. Lei non era riuscita a schivare completamente il liquido, parte del quale l’aveva raggiunta all’occhio. Poi era scappata e si era rifugiata, in lacrime, nel bagno del ristorante più vicino per sciacquarsi. Lì però il macedone l’aveva raggiunta e accoltellata.

Provvidenziale forse a quel punto l’intervento di alcuni camerieri del locale che avrebbero ‘distratto’ l’aggressore permettendo agli agenti di polizia, arrivati subito, di bloccarlo e impedire che scappasse. Il 32enne è stato a lungo interrogato dagli agenti della Squadra Mobile di Macerata, diretta da Maria Raffaella Abbate, per ricostruire i fatti, la dinamica e il movente.

A quanto pare i rapporti tra i due negli ultimi tempi sarebbero stati piuttosto burrascosi. Questo probabilmente per i sentimenti di gelosia covati dal macedone nei confronti della ragazza anche a causa del lavoro di lei. Tanto da indurre l’uomo, è una delle circostanze su cui gli investigatori stanno approfondendo le indagini, a presentarsi dalla fidanzata armato di acido e di coltello da sfoderare al culmine dell’ennesimo litigio.