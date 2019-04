CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) – Una donna di 75 è morta dopo un volo di circa 4 metri da un balcone a Civitanova Marche in provincia di Macerata.

La donna era in casa con la figlia e il nipote. Sarebbe uscita sul terrazzo per recuperare un giocattolo, una macchinina del bimbo, finita in una grondaia e sarebbe scivolata, cadendo di sotto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, dopo l’allarme lanciato dalla figlia, ma la 75enne era già deceduta. Sul posto anche i carabinieri.

Lo scorso 7 marzo, il cestista americano Liam Farley in prova alla Virtus Roma di basket, è precipitato da un balcone del primo piano del residence I Triangoli, in via Ermanno Wolf Ferrari, nel quartiere Infernetto ed è stato ricoverato in ospedale, al Grassi di Ostia.

Fortunatamente, il cestista non è rimasto ferito in maniera grave grazie ad una tettoia del pianoterra che ha attutito la caduta. Come ha scritto Roma Today in quei giorni, Farley sembrava fosse sotto effetto di alcolici.