MACERATA – Ferdinando Andrielli, poliziotto di 42 anni in servizio presso il commissariato di Civitanova Marche, è morto domenica sera, 5 agosto, colpito da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione a Morrovalle. E' stato il figlio di 6 anni a dare l'allarme ai vicini, che hanno allertato i soccorsi. Caricato in ambulanza, Andrielli è stato vittima di un secondo arresto cardiocircolatorio che si è rivelato fatale.

Dopo qualche anno in questura in via Dante a Reggio Emilia, città natia del poliziotto, da diverso tempo ormai era di servizio nelle Marche dove era nella squadra Anticrimine. Il sostituto procuratore non ha richiesto alcun esame autoptico, dopo le esequie il corpo verrà tumulato nella sua città.