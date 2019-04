ANCONA – Quando il marito ha scoperto che la moglie lo tradiva, lei è corsa dai carabinieri spaventata perché lui era in possesso di una pistola. E’ successo a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove i militari hanno deciso di sequestrare l’arma legalmente detenuta dal marito, dopo l’accesa lite avuta con la moglie.

L’uomo aveva scoperto sul cellulare di lei i messaggi scambiati con l’amante. Quando la mattina seguente non si è presentato a lavoro, la moglie ha iniziato a preoccuparsi e si è rivolta ai carabinieri, manifestando i propri timori sulle intenzioni del consorte.

Era convinta che il marito avesse disertato il lavoro per andare ad affrontare il rivale in amore. In realtà l’uomo non aveva alcuna intenzione di vendicarsi, ma aveva deciso di prendersi un po’ di tempo perché ancora scosso e provato dalla scoperta. Così ha spiegato ai carabinieri di Civitanova che comunque, in via precauzionale, hanno deciso di sequestrare la pistola detenuta in casa. (Fonte: Il Messaggero)