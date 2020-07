Clandestino prende a sassate auto in corsa, Alice, 32 anni, perde un occhio (Foto archivio Ansa)

Un clandestino prende a sassate l’auto. Parabrezza sfondato. Alla guida c’è Alice Tarquini, 32 anni, che ora a causa dell’incidente ha perso un occhio.

Alice Tarquini, 32enne romana, ha infatti perso un occhio. Un clandestino ha scagliato sassi contro la sua auto finendo per colpirla in pieno volto. Lunedì sera stava rincasando a bordo della propria vettura a Roma, quartiere Centocelle, quando, all’incrocio tra la Casilina e via della Primavera, è stata aggredita.

Il racconto di alice: “Ero quasi arrivata a casa. Non mi sono resa conto di essere stata colpita da un sasso ma il mio viso è diventato improvvisamente una maschera di sangue. Il dolore che ha preceduto l’emorragia è stato lancinante. Ricordo solo di aver visto qualche istante prima la sagoma di una persona sul marciapiedi che inveiva verso le vetture in strada. Non ho capito perché, cosa fosse accaduto”.

Il clandestino che lancia i sassi.

Si chiama Balbir Cumar, anni 42, di nazionalità indiana. Senza fissa dimora, senza lavoro e senza il permesso di soggiorno. L’uomo non è nuovo a queste sassaiole. Non ha avuto timore neanche dei carabinieri tanto che, quando è stato placcato durante il tentativo di fuga, si è scagliato con brutalità contro le forze dell’ordine.

“Ogni giorno è sempre peggio”, spiegano gli abitanti del Casilino. “Immigrati che indisturbati fanno pipì sui corrimano delle stazioni, orde di spacciatori e di ubriachi che la notte urlano o si massacrano di botte. Si sono impossessati del nostro quartiere e di altre parti di Roma. E non c’è nessuno che fa qualcosa per proteggere chi vi abita”. (Fonte Il Giornale).