Clara Hyun Lee morta a Roma in via Merulana: la modella si è gettata dalla finestra o qualcuno l’ha spinta a farlo? FOTO DI ARCHIVIO ANSA

Si indaga anche per istigazione al suicidio sul caso della morte di Clara Hyun Lee, la modella americana di 31 anni che si è gettata dalla finestra di un Bed & Breakfast in via Merulana a Roma. La procura di Roma infatti ha aperto un fascicolo in relazione alla morte della modella e turista americana precipitata dalla finestra al sesto piano nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Nel fascicolo si procede per istigazione al suicidio a carico di ignoti al fine di svolgere l’autopsia che verrà eseguita venerdì. Saranno fatti accertamenti anche sul cellulare della donna per capire se nei giorni precedenti alla morte ci siano stati messaggi o telefonate con qualcuno.

Il giallo della morte di Clara Hyun Lee a Roma

La donna era arrivata a Roma il giorno prima con un volo dalla Francia. Si era regolarmente registrata nel Bed & Breakfast di via Merulana e a quanto pare era da sola. A segnalare la presenza del cadavere nel cortile interno della palazzina sono stati i residenti che hanno subito chiamato ambulanza e polizia. Per Clara Hyun Lee però non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo essere precipitata da diversi metri d’altezza.

Il mistero della porta e l’istigazione al suicidio

La porta della sua stanza era chiusa a chiave dall’interno. Quindi nessuno era presente con lei al momento del suicidio. Però la procura vuole vederci chiaro: ecco perché ora si cercherà nel cellulare della modella. Perché qualcuno tramite messaggi o telefonate, potrebbe averla spinta nei giorni scorsi a compiere l’estremo gesto.