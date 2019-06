ROMA – Qual è la città dove si ruba di più nei negozi in Italia? Milano. Michela Finizio del “Sole 24 Ore”, elaborando i dati del rapporto “Retail Security in Europe. Going beyond Shrinkage” ha stilato la classifica delle città italiane in cui si ruba di più. Il rapporto è stato scritto raccogliendo i feedback di circa 23mila esercizi commerciali in 11 Paesi, Italia compresa, nel periodo 2015-2017.

In testa a questa speciale classifica c’è Milano, poi Firenze, Bologna, Rimini, Trieste, Pisa, Parma, Forlì – Cesena, Ravenna, Venezia, Livorno, Genova, Savona, Lucca, Prato, Ferrara, Torino, Modena, Pescara, Roma, Alessandria, Novara, Padova, Imperia, La Spezia, Verona e Bolzano.

“La fotografia delle differenze inventariali – scrive Michela Finizio – che analizza i dati di circa 3.500 punti vendita, le statistiche degli uffici giudiziari nazionali e 1.600 notizie di reati (furti e rapine) registrati nel commercio a livello europeo nel periodo 2015-2017 fa riflettere sull’entità del fenomeno e sulla necessità di adottare sistemi di controllo per arginarlo. Le cifre complessive, che tengono conto sia delle perdite sia delle relative spese in sicurezza, per il nostro Paese toccano i 4,8 miliardi di costo annuo e incidono per l’1,2% sul fatturato delle aziende italiane”.

Il taccheggio è la causa più frequente delle differenze inventariali sul territorio nazionale, seguito dai furti (inclusi quelli commessi dai dipendenti), dai furti con scasso e dalle rapine.

“Lo studio – spiega il professor Ernesto Savona, direttore di Crime&tech – analizza anche le politiche e le tecnologie adottate dai retailer per arginare questo fenomeno. I metodi adottati dai taccheggiatori sono utili per scegliere le contromisure e le soluzioni necessarie, da adottare per aumentare la sicurezza nei negozi”.

Fonte: Il Sole 24 Ore.