Claudio Mandia trovato morto in un college a New York il giorno del 18esimo compleanno

Avrebbe compiuto 18 anni oggi, Claudio Mandia, giovane studente di Battipaglia (Salerno). Ma non ha fatto in tempo a spegnere le candeline: il giovane è stato trovato senza vita nella sua stanza del college che frequentava da alcuni mesi a New York.

A fare la scoperta sono stati alcuni compagni di corso che vivevano con lui nel campus. I genitori che avevano deciso di raggiungerlo proprio per festeggiare il compleanno, hanno appreso la tragica notizi all’arrivo in aeroporto.

“È una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunità”, ha detto all’Ansa la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese.

Claudio Mandia a New York per studiare

Claudio era partito un anno fa dalla Piana del Sele per studiare in America. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, per cause al momento ancora ignote.

Si ipotizza che possa essere stato colto da un malore mentre dormiva. Ma, per il momento nulla è certo.

In giornata dovrebbe essere effettuata l’autopsia, poi lunedì potrebbe avvenire il rimpatrio della salma in Italia.

Claudio Mandia, il cordoglio a Battipaglia

La notizia si è diffusa nelle scorse ore tra gli adolescenti e gli studenti del Liceo Scientifico “Medi” che, fino ad un anno fa, Claudio frequentava.

“È un dramma per tutta la nostra città”, ha aggiunto la sindaca Francese. “In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all’intera comunità”, ha concluso la sindaca Cecilia Francese.