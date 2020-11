Claudio Marchisio in difesa della maestra d’asilo di Torino: “Fare ses*o non è un reato. Lei è innocente, lui criminale”

Il post dell’ex calciatore in difesa della maestra d’asilo di Torino, licenziata dalla scuola dopo che il suo ex ha diffuso un video intimo online.

Claudio Marchisio ha preso le difese della maestra d’asilo di Torino, licenziata dalla scuola dopo che il suo ex ha diffuso un video intimo online. “Fare ses*o non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e str*nzo” è il post pubblicato sul suo profilo Instagram dall’ex calciatore della Juventus.

Marchisio nella foto del post in difesa della maestra, appare in compagnia della moglie Roberta Sinopoli, in una immagine in bianco e nero accompagnata dall’hashtag #revengeporn. “Giusto per chiarire la questione. Il video intimo della maestra in realtà si chiama revenge p0rn. Il revenge p0rn è un reato, oltre che una terribile violenza. Fare ses*o non è un reato (neanche per le maestre). Lei è innocente. Lui un criminale, oltre che uno str*nzo. Discorso chiuso”.

Maestra licenziata per il video intimo diffuso dall’ex

La giovane maestra ha perso il lavoro dopo che il video inviato a un ex fidanzato, e condiviso da lui una volta finita la relazione in una chat su WhatsApp fra amici, è finito nelle mani di una moglie, mamma di una bambina che frequenta la stessa scuola dell’insegnante. Mamma che ha pensato bene di guidare la “rivolta delle mamme”. Un’azione contro la giovane maestra che – a detta loro – in contrasto con il suo ruolo educativo, che ha portato alla fine al suo licenziamento. (fonte INSTAGRAM)