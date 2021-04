Claudio Vita muore in incidente ferroviario: cade da treno merci in corsa, forse inseguiva un ladro (Foto d’archivio Ansa)

Claudio Vita è morto in un incidente ferroviario tra Massa e Forte dei Marmi. L’uomo è caduto da un treno merci in corsa. Gli investigatori sembrano escludere il suicidio, mentre sembra plausibile che stesse inseguendo un ladro.

Claudio Vita morto in incidente ferroviario: cade da treno merci in corsa

I carabinieri di Massa Carrara, che stanno indagando sulla morte di Vita, 31enne originario di Montignoso. Il suo corpo è stato ritrovato sui binari ferroviari tra le stazioni di Massa Centro e Forte dei Marmi. I carabinieri escluderebbero che sia trattato di un suicidio. Secondo gli inquirenti una delle ipotesi plausibili è che si sia trattato di un incidente: il giovane, che aveva 31 anni, potrebbe essere salito su un treno merci in corsa ed essere poi caduto.

Claudio Vita stava inseguendo un ladro?

Forse, ipotizzano vari giornali locali tra cui la Nazione, stava inseguendo un ladro. Per questo, sempre secondo i militari, il macchinista del treno non si sarebbe accorto dell’incidente e non avrebbe dato l’allarme immediatamente, proseguendo la sua corsa. I carabinieri stanno ascoltando in queste ore alcuni testimoni e amici del 31enne.

L’uomo, nato e cresciuto a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, era molto conosciuto in città, titolare di un noto locale della movida.