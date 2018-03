BENEVENTO – Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina. L’auto su cui viaggiava Mastella si è scontrata con un’altra automobile, alla cui guida c’era una donna. L’ex ministro, ferito a una mano, ha subito l’amputazione della falange di un dito.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di Dragoni (Caserta). Mastella è ricoverato nell’ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

“Ho subito l’amputazione della falange di un dito in questo momento mi stanno medicando. Sono all’ospedale di Piedimonte non so se ho subito altri danni ora mi sottoporranno ad accertamenti diagnostici”, ha detto il sindaco campano sentito telefonicamente da un cronista de Il Mattino. “Stavo rientrando da Roma – racconta Mastella – eravamo nel territorio di Dragoni ed ero diretto a Benevento con il mio autista. Ad un certo punto una donna ha fatto una brusca inversione di marcia. E’ stata una manovra imprevedibile. Non siamo riusciti ad evitarla. E’ stato un impatto violentissimo”.