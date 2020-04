TRENTO – Un bimbo di due anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di un palazzo in Trentino, a Cles, in provincia di Trento.

Il piccolo, che vive in Trentino, martedì mattina intorno alle 11 è precipitato da un balcone del centro di Cles, nella Val di Non, è stato soccorso e trasportato in elisoccorso in ospedale.

Il bimbo, caduto da un’altezza di circa 3 metri, dopo essere stato intubato, è stato trasportato dapprima in pronto soccorso e poi, in sempre elicottero, al Trauma center dell’ospedale Borgo Trento di Verona.

Dalle prime notizie le sue condizioni sono giudicate gravi. Accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente sono stati avviati dai carabinieri. (Fonte: Ansa)