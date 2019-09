ROMA – Oltre un milione di partecipanti ai cortei in tutta Italia per chiedere ai potenti della Terra di intervenire contro i cambiamenti climatici. Da Milano a Napoli, tanti giovani scandiscono i loro slogan: “Ci avete rotto i polmoni” e “Non rompeteci il futuro”. Sono 200mila a Roma, la piazza con più presenze, seguita dal capoluogo lombardo con 150mila. Greta Thunberg entusiasta su Twitter: “Immagini incredibili da tutta Italia. Il cambiamento sta arrivando” postando le immagini che arrivano da Torino in merito al corteo per il Fridays for Future.

“Diamo ai giovani lo spazio che meritano e che si sono guadagnati, senza mettere alcun cappello sui loro messaggi, e consapevoli che le loro proteste sono rivolte verso di noi, verso le scelte della politica nazionale e internazionale, dobbiamo ascoltarli e agire subito”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

“Sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del governo c’è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilità”. Lo scrive su Twitter il premier Conte commentando le manifestazioni. (fonte ANSA)