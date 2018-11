ROMA – Se ne è andata a cento anni compiuti e un giorno Clotilde Serpi, la nonnina diventata famosa sul web per la sua tardiva ma entusiasta passione digitale. “Ora che ho compiuto 100 anni posso anche morire. D’altronde era qui che volevo arrivare”, aveva detto il giorno del suo impegnativo compleanno. Nella notte, forse sognando, si è congedata dal mondo.

Del resto tradurre i sogni in realtà era la sua ambizione, come imparare in tardissima età ad usare il computer: il suo passatempo preferito era scrivere messaggi e appunti al pc. Aveva imparato a smanettare nella casa di riposo che la ospita, “Il lago e Il nuraghe” a Samassi, in provincia di Cagliari.

“Ha deciso che adesso poteva andarsene e l’ha fatto – racconta a La Stampa il direttore della casa di riposo Alessio Setti – Poco dopo la festa per i 100 anni ha iniziato a spegnersi, come se avesse deciso di ridurre al minimo il ritmo dei suoi motori. Col passare delle ore ci ha lasciato, senza che i medici accertassero qualche problema particolare. Ci ha fatto capire che considerava centrati tutti gli obiettivi e che poteva anche salutarci. Ha deciso tutto lei, anche il momento di morire”.