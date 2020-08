Il clown di It arriva anche ad Anagni, in provincia di Frosinone. Passanti terrorizzati in strada, chiamate anche le forze dell’ordine.

Pennywise, il terrificante clown del film e del libro It, arriva ad Anagni e spaventa i passanti. Molte persone infatti hanno cominciato a segnalare sia sui social che alle forze dell’ordine , la presenza di un “burlone” che vestito da pagliaccio spaventa le persone in giro di notte.

L’uomo, in particolare, negli scorsi giorni si è appostato dietro una recinzione lungo viale Matteotti, strada frequentata soprattutto di sera da giovani e giovanissimi per andare a fare due passi.

Ora le autorità sono a lavoro per trovare chi si nasconde dietro la maschera da clown dopo le numerose segnalazioni. Il timore infatti oltre quello di attacchi di cuore, è anche che qualcuno voglia vendicarsi del finto pagliaccio per dargli una lezione.

Il precedente con Samara di The Ring.

Lo scorso anno fu il turno di Samara, la bimba del pozzo nel film horror The Ring. In quel caso ci furono diversi episodi non solo di spaventi in strada ma anche di aggressioni contro chi si spaventava la gente. Per esempio in Calabria un centinaio di persone fecero irruzione in un palazzo nelle vicinanze dell’ospedale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, per dare la caccia a “Samara” che, a loro dire, si aggirava in un parco. E’ stato necessario l’intervento di carabinieri e polizia per riportare la situazione alla tranquillità. Il gruppo era armato di spranghe e bastoni. (Fonte Ciociaria Oggi).