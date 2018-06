CLUSANE D’ISEO (BRESCIA) – Incidente mortale domenica sera a Clusane d’Iseo, in provincia di Brescia. Un giovane di 23 anni, Nicolò Celestini, è morto dopo che il suo scooter è finito contro un’auto in direzione contraria lungo la strada provinciale XII. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La ragazza che era in sella al motorino con lui, una giovane di 22 anni, è stata portata in ospedale, al Cilive di Brescia, dove è stata ricoverata in condizioni gravissime.

Secondo quanto scrive Brescia Today,

L’incidente poco dopo la mezzanotte a Clusane d’Iseo: la due ruote su cui viaggiava la coppia si è scontrata con una Toyota Aygo guidata da una 49enne di Palazzolo sull’Oglio (C.S. Le iniziali). Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo: stando a una primissima ricostruzione, sembra che l’utilitaria abbia improvvisamente sbandato, invadendo l’opposta corsia. Sono finite in ospedale anche le due donne a bordo dell’auto. Oltre alla 49enne alla guida, anche la giovane figlia, una ragazza di 17 anni. Le loro condizioni non sono gravi.

La notizia della scomparsa di Nicolò si è diffusa velocemente a Viadanica, piccolo comune nelle vicinanze di Sarnico, e sui social, con molti messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.