BERGAMO – “Ho bevuto solo un caffè corretto”. Così un uomo di 53 anni si è giustificato con i carabinieri che lo avevano fermato per guida in stato di ebrezza a Clusone, in provincia di Bergamo.

L’uomo, che era alla guida di una Renault Clio con moglie e figli piccoli a bordo, era stato notato mentre procedeva a zig zag in via Manzoni.

Una volta invitato ad accostare è stato sottoposto ad alcoltest. Il suo tasso alcolemico è risultato di 3,52 grammi per litro, cioè sei volte oltre il limite consentito per legge, che è di 0,5 g/l.

Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, la decurtazione di dieci punti e la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza.

La moglie e i figli sono stati poi riaccompagnati a casa da alcuni familiari. (Fonte: Il Giorno).