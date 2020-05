ROMA – Il Codacons ha depositato una denuncia nei confronti di Fedez alla Procura di Roma.

Il rapper milanese dovrà rispondere dei reati di diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza, minacce plurime e induzione a commettere reati.

Si tratta di un lungo esposto con quelli che, secondo l’associazione dei consumatori, sarebbero i reati commessi nei suoi confronti da parte del marito di Chiara Ferragni.

La vicenda, ricorda l’Ansa, ha origine lo scorso marzo, quando il Codacons denunciò le commissioni “ingannevoli” applicate dalla piattaforma Gofundme usata dalla coppia Fedez-Ferragni e dal giornalista Salvo Sottile per le loro raccolte fondi in favore della sanità italiana, ottenendo un provvedimento d’urgenza dell’Autorità che dichiarò illecito il meccanismo di applicazione delle commissioni a carico dei donatori.

Fedez ha replicato con un video sui suoi profili social in cui si dichiara “basito” e replica punto per punto.

“Non è una guerra fra me e Codacons: sta cercando di bloccare tutte le raccolte fondi su Gofundme, forse non sanno che è la piattaforma più usata al mondo per le raccolte”.

Poi rivolto al presidente Carlo Rienzi Fedez dice in video: “Sta cercando di minacciarmi e intimidirmi in tutti i modi. Quello che state facendo – dice al Codacons – non solo è pericoloso ma non serve a nulla se non ai vostri interessi” e ribadisce, grazie ai fondi raccolti, la realizzazione di una terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano che funziona “a pieno regime e salva vite”. (Fonte: Ansa)