Codice Antimafia 2011, incostituzionale la norma che obbliga a “vivere onestamente”?

ROMA – E’ incostituzionale la norma del Codice antimafia del 2011 che sanziona penalmente l’inosservanza degli obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”? La 2a sezione penale della Cassazione lo ha chiesto ai giudici di palazzo della Consulta.

Sarebbero violati gli articoli 25 e 117 Cost. in riferimento all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’art. 2 del protocollo n.4 della stessa CEDU, interpretati alla luce della sentenza De Tommaso contro l’Italia pronunciata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo il 23 febbraio 2017.

Ne dà notizia la Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso. La Suprema Corte, si legge nell’ordinanza,

dichiara, d’ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all’imposizione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale in relazione agli articoli 25 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed all’art. 2 del protocollo n. 4 della stessa Convenzione, interpretati alla luce della ratio decidendi della sentenza De Tommaso contro Italia pronunciata dalla Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo il 23 febbraio 2017.