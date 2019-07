ROMA – Per i ragazzini sotto i 12 anni in bicicletta scatta l’obbligo dell’uso del casco. Questa la misura di sicurezza approvata in un emendamento al nuovo Codice della strada il 9 luglio. Ad annunciare la nuova misura è Roberto Rosso, deputato di Forza Italia e primo firmatario dell’emendamento.

Rosso ha commentato dopo l’approvazione dell’obbligo del casco per gli under 12: “Siamo orgogliosi che la maggioranza in Commissione Trasporti, dopo un confronto non facile ma sicuramente costruttivo, abbia recepito il nostro emendamento per introdurre l’obbligo del casco fino ai dodici anni per i bambini che vanno in bicicletta”.

Il deputato ha proseguito: “L’Italia nel 2017 ultimi dati comunicati dalla Commissione europea, ha avuto 56 morti sulle strade per ogni milione di abitanti. Nel 2018 sono stati 11 i giovani ciclisti uccisi in strada in Italia. Non parliamo poi dei feriti, anche gravi, dei giovani sfregiati”.

Rosso ha poi concluso: “Se con questo emendamento riusciremo a ridurre il numero di bambini morti, o di quelli che rischiano di portare a vita le cicatrici di un incidente evitabile, credo che avremo ottenuto un risultato straordinario, capace di allinearsi a quello degli altri paesi europei che hanno già introdotto l’obbligo del casco per i minorenni. La nostra battaglia continua in Aula per ottenere altri miglioramenti del codice della strada, oggi però portiamo a casa come Forza Italia un grande successo per la sicurezza dei nostri cittadini”. (Fonte ANSA)