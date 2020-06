ROMA – Un primo paziente sospetto di coronavirus ha fatto ingresso al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno riaperto giovedì mattina. Il pronto soccorso era chiuso dal 21 febbraio scorso, quando fu accertato il primo caso positivo in Italia, quello di Mattia.

Il paziente sospetto Covid ha ricevuto subito un percorso dedicato per isolarlo dagli altri malati. In tutto fino ad ora sono sette i cittadini che si sono recati al pronto soccorso di Codogno dalla riapertura di questa mattina per varie problematiche, ma non Covid.

Il il pronto soccorso di Codogno ha riaperto oggi dopo 90 giorni. Sono passati infatti tre mesi dall’intuizione del medico anestesista Annalisa Malara. Malara individuò nei sintomi del paziente 1 la possibile e poi accertata presenza del coronavirus.

Alla riapertura presenti il direttore generale della ASST di Lodi, Massimo Lombardo, il primario del pronto soccorso Stefano Paglia e il sindaco del paese, Francesco.

Intanto, Andrea Crisanti (Università di Padova), che guida l’emergenza in Veneto, rileva che “il coronavirus è entrato a Vo’ Euganeo intorno alla prima o seconda settimana di gennaio”.

Crisanti ha detto che alla popolazione sono stati fatti tamponi, test sierologico e esami medici. E che “per quanto riguarda l’analisi dei tamponi, confermiamo che non ci sono casi nuovi positivi a Vò”. “Dai test sierologici – ha aggiunto – abbiamo avuto invece sorprese interessanti. C’è un numero importate di persone che al primo campionamento erano negative al tampone e stavano bene, ma hanno dimostrato di avere anticorpi”.

In Italia, dall’inizio della pandemia, sono almeno 233.836 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 33.601 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Johns Hopkins University, in tutto il mondo i casi sono più di 6,5 milioni, con oltre 386 mila morti. (Fonte Ansa).