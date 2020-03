Codogno, riapre la zona rossa e ricominciano i contagi

ROMA – A Codogno riapre la zona rossa e ricominciano i casi. Un vero e proprio incubo.

La riapertura dell’ex area protetta di Codogno (Lodi) dove fu scoperto oltre un mese fa il primo contagiato da coronavirus, recita, parola per parola la cronaca, avrebbe causato nuovi casi di positività a Covid-19.

Lo scrive il Corriere della Sera secondo il quale dopo settimane di progressivo calo del trend, arrivato anche a toccare l’uno per cento, negli ultimi giorni il trend è in risalita. “Abbiamo sei positivi in più – spiega Francesco Passerini, sindaco di Codogno e presidente della Provincia di Lodi – Nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi. Un segnale che i divieti introdotti con la zona rossa avevano funzionato”.

L’unico rimedio, questa sembra essere l’unica verità al momento, è la zona rossa. Il restare a casa. Un monito anche per il futuro. Un monito anche per quando i casi, si spera, inizieranno a diminuire piano piano. Un monito anche per quando, si spera ancora di più, i casi diminuiranno non piano piano ma più veloce.

Una volta scesi i contagi, per far restare bassi i contagi, in attesa di cure, vaccini o miracoli, l’unica soluzione sarà quindi probabilmente sempre la stessa: restare chiusi a casa. Ok. Ma fino a quando?