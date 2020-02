ROMA – I poliziotti del Reparto Volanti della Questura di Roma hanno arrestato nella notte Beverly Mc Callum, statunitense di anni 59, ricercata da tempo dalle autorità per omicidio, per aver brutalmente ucciso il marito nel 2002. Gli agenti, grazie al sistema alloggiati, hanno fermato la donna intorno alle ore 2 di notte tra mercoledì e giovedì in via Arola 53, presso la struttura Papillo hotel and resort, nei pressi di Casal del Marmo. Il rintraccio nelle banche dati, secondo quanto si apprende, è stato messo dall’Interpol. (Fonte Agi).