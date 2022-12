Colf e badanti, rischio aumento stipendi del 9%: costeranno 2mila euro in più all’anno

Per colf e badanti dal prossimo gennaio c’è il rischio che il loro stipendio aumenti del 9%: rischio perché a pagare in caso saranno le famiglie. Pagheranno oltre il 9% in più a causa dell’adeguamento automatico delle retribuzioni all’inflazione che potrebbe scattare in assenza di accordo tra associazioni datoriali e sindacati. Un aumento che potrebbe spingere molte persone a ridurre le ore o a rifugiarsi nel sommerso. Il problema però è che non accadrà perché né i lavoratori dipendenti, né i pensionati avranno l’adeguamento al 9%. Quindi stessi soldi per pagare di più colf e badanti.

Quanto fa al mese?

Secondo i calcoli di Fidaldo per una badante a tempo pieno l’aumento sarebbe di circa 125 euro al mese che considerando anche tredicesima, ferie e Tfr porterebbe a un incremento annuo che sfiora i 2mila euro. Il contratto prevede che in assenza di accordo sindacale scatti un adeguamento all’inflazione dell’80% dell’indice dei prezzi di novembre che al momento su base provvisoria è all’11,8%. In pratica l’aumento potrebbe raggiunger il 9,44%. Se poi la famiglia deve occuparsi di una persona non autosufficiente la spesa può arrivare (comprese le sostituzioni per le ferie e i riposi della badante principale) fino a 30mila euro annui e l’aggravio sfiorare i 3mila.

“L’auspicio – ha sottolineato Fidaldo – è che attraverso un confronto con le parti sociali si possa arrivare ad uno scaglionamento nel tempo di questi incrementi che peseranno sui budget familiari già gravati dagli aumenti del prezzo del gas e delle bollette”. Questi aumenti saranno compensati solo in parte dagli adeguamenti delle pensioni che recupereranno il 7,3% solo nel caso di assegni fino a quattro volte il minimo (gli altri hanno incrementi più bassi fino ad appena il 2,55% per quelli oltre dieci volte) e dal rinnovo dei contratti collettivi scaduti di altri comparti, ove venissero rinnovati nel corso del 2023.

